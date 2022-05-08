برعاية الملك.. الرياض تشهد انطلاق مؤتمر مستقبل الطيران 2022 غدًا

ويحقق المؤتمر أحد مستهدفات استراتيجية قطاع الطيران المدني المنبثقة من الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية؛ ليصبح مؤتمرًا عالميًّا متكاملاً وفريدًا من نوعه، يوفر فرصًا استثمارية ضخمة، تبلغ ١٠٠ مليار دولار مستفيدًا من الموقع الاستراتيجي المميز للمملكة بين قارات العالم الثلاث؛ ما يعزز جاذبيتها لتكون منصة لوجستية عالمية؛ لتكون المملكة العربية السعودية مركزًا للطيران العالمي، والوصول إلى 330 مليون مسافر، من أكثر من 250 وجهة في العالم، والوصول في الشحن إلى 4.5 مليون طن من البضائع بحلول 2030م.