برمجة وذكاء اصطناعي وأمن سيبراني.. أكاديمية طويق تستهدف تدريب 28 ألفاً خلال 2022م

يُشار إلى أن أكاديمية طويق تم إنشاؤها منذ نحو عامين بالشراكة ما بين الاتحاد وجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، وأسهمت رغم عمرها القصير في تدريب 2000 متدرب ومتدربة رغم التحديات التي فرضتها جائحة كورونا انتهت بتوظيف أغلبهم في عديد من الجهات والشركات العاملة في مجالات التقنية، فيما تستهدف هذا العام تحقيق نقلة نوعية في أعداد المُتدربين والمتدربات مع عودة الأوضاع إلى طبيعتها، وتدشين عديد من المنصات التدريبية التي تخدم أغراض التدريب الإلكتروني.