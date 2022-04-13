برمجة وذكاء اصطناعي وأمن سيبراني.. أكاديمية طويق تستهدف تدريب 28 ألفاً خلال 2022م

كشفت أكاديمية طويق؛ الذراع التدريبية للاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز، تفاصيل برنامجها التدريبي لعام 2022م.
وأعلن الرئيس التنفيذي الجديد لأكاديمية طويق المهندس عبدالعزيز بن أحمد الحمّادي، أن الأكاديمية تهدف إلى تدريب وتأهيل نحو 28 ألف شخص من الجنسين في عددٍ من المجالات التقنية التي تُلبي احتياجات سوق العمل خلال المرحلة الحالية؛ مثل البرمجة والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي.
وفي التفاصيل، أوضح الحمّادي أن أكاديمية طويق تُخطط هذا العام لتدريب 3 آلاف شخص بشكل حضوري في أكثر من 30 مجالاً تقنياً مُهماً ذا احتياج عالٍ، مُبيناً أن من ضمن مُستهدفاتها أيضاً تدريب 25 ألف شخص بشكلٍ إلكتروني عبر منصة سطر وأدواتها المختلفة؛ ليكون مجموع مَن سيتم تدريبهم خلال هذا العام -بإذن الله- 28 ألفاً من المُبرمجين والمُبرمجات والمهتمين والمهتمات بمجالات البرمجة والتقنيات المُتقدمة.
ولفت الحمّادي؛ إلى أن البرامج التدريبية التي ستُنفذها أكاديمية طويق هذا العام، تأتي بالشراكة مع عديد من الجهات، في مقدمتها وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، مشدداً على أن ذلك يأتي في إطار تحقيق مُستهدفات رؤية الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز في الوصول إلى هدف مُبرمج من كل 100 سعودي في عام 2030.
يُشار إلى أن أكاديمية طويق تم إنشاؤها منذ نحو عامين بالشراكة ما بين الاتحاد وجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، وأسهمت رغم عمرها القصير في تدريب 2000 متدرب ومتدربة رغم التحديات التي فرضتها جائحة كورونا انتهت بتوظيف أغلبهم في عديد من الجهات والشركات العاملة في مجالات التقنية، فيما تستهدف هذا العام تحقيق نقلة نوعية في أعداد المُتدربين والمتدربات مع عودة الأوضاع إلى طبيعتها، وتدشين عديد من المنصات التدريبية التي تخدم أغراض التدريب الإلكتروني.