برنامج الابتعاث.. مرحلة جديدة واستراتيجية قوية لمستقبل زاهر بسواعد وطنية

وقد شدد ولي العهد مرارًا على الطاقة البشرية التي تمتلكها المملكة مشددًا على أهمية المواطن في تنفيذ مستهدفات خطط ورؤية المملكة، حيث قال سموه: "ثروتنا الأولى التي لا تعادلها ثروة مهما بلغت: شعبٌ طموحٌ، معظمُه من الشباب، هو فخر بلادنا وضمانُ مستقبلها بعون الله، ولا ننسى أنه بسواعد أبنائها قامت هذه الدولة في ظروف بالغة الصعوبة، عندما وحّدها الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود طيب الله ثراه. وبسواعد أبنائه، سيفاجئ هذا الوطن العالمَ من جديد".