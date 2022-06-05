برنامج خادم الحرمين للابتعاث.. هنا قائمة التخصصات المتاحة بمسار البحث والتطوير

أعلن برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث، عن التخصصات المتاحة للتسجيل في (مسار البحث والتطوير).
وأضاف البرنامج في إنفوجرافيك على حسابه بتويتر اليوم، أن مسار البحث والتطوير يستهدف ابتعاث الطلاب والطالبات حسب المجالات ذات الأولوية، والتي من شأنها تنمية البحث والتطوير في المملكة ضمن البرنامج لدرجة الدكتوراه.
وأوضح البرنامج أن التخصصات البحثية المطلوبة؛ هي: (الذكاء الاصطناعي والتعليم الآلي، والمعلومات والكمية والحوسبة، وعلوم البيانات والتحليلات، والأمن السيبراني، والتعاملات الرقمية "البلوك تشين"، وإلكترونيات الطيران، وأنظمة مراقبة الطيران، وهندسة أنظمة الطيران، وهياكل الطيران المتقدمة، وإدارة سلسلة الإمدادات، والروبوتات والأنظمة المستقلة، والأنظمة الحرارية، والمدن الذكية والمستدامة، وسلامة البناء والتشييد، والمباني الذكية والمستدامة، والإلكترونيات الحيوية، وأجهزة الاستشعار، والهندسة الحيوية، وعلوم وهندسة المواد، وعلوم وهندسة البولمير، وهندسة البتروكيماويات، والمواد غير المعدنية، وكفاء الطاقة، وإدارة أنظمة الطاقة الذكية، والطاقة المستدامة والمتجددة، والطاقة النووية، وإدارة النفايات، والتكيف مع تغير المناخ، وعلم الأرض، والاستدامة وإدارة البيئة، وعلم المواد المائية).
وأطلق صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس لجنة برنامج تنمية القدرات البشرية، استراتيجية برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث، يوم الاثنين 4 شعبان 1443هـ الموافق 7 مارس 2022، والتي تُمثل مرحلة جديدة للابتعاث، تساهم في رفع كفاءة رأس المال البشري في القطاعات الجديدة والواعدة، من خلال ابتعاث الطلاب والطالبات لأفضل المؤسسات التعليمية في العالم في مختلف المجالات والدول حسب التصنيفات العالمية، في إطار رؤية المملكة 2030.