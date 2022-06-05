برنامج خادم الحرمين للابتعاث.. هنا قائمة التخصصات المتاحة بمسار البحث والتطوير

وأوضح البرنامج أن التخصصات البحثية المطلوبة؛ هي: (الذكاء الاصطناعي والتعليم الآلي، والمعلومات والكمية والحوسبة، وعلوم البيانات والتحليلات، والأمن السيبراني، والتعاملات الرقمية "البلوك تشين"، وإلكترونيات الطيران، وأنظمة مراقبة الطيران، وهندسة أنظمة الطيران، وهياكل الطيران المتقدمة، وإدارة سلسلة الإمدادات، والروبوتات والأنظمة المستقلة، والأنظمة الحرارية، والمدن الذكية والمستدامة، وسلامة البناء والتشييد، والمباني الذكية والمستدامة، والإلكترونيات الحيوية، وأجهزة الاستشعار، والهندسة الحيوية، وعلوم وهندسة المواد، وعلوم وهندسة البولمير، وهندسة البتروكيماويات، والمواد غير المعدنية، وكفاء الطاقة، وإدارة أنظمة الطاقة الذكية، والطاقة المستدامة والمتجددة، والطاقة النووية، وإدارة النفايات، والتكيف مع تغير المناخ، وعلم الأرض، والاستدامة وإدارة البيئة، وعلم المواد المائية).