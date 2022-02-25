برنامج "سوق العمل" يناقش تحويل المكاتب إلى شركات استقدام.. ومستقبل التخصصات النوعية

يواصل برنامج سوق العمل، الذي يُبثُّ بالشراكة الاستراتيجية مع المجلس التنسيقي لشركات الموارد البشرية والاستقدام، عرض حلقاته الأسبوعية على قناة روتانا خليجية. وتتناول فقرة الحدث بحلقة هذا الأسبوع قرار وزارة الموارد البشرية إعادة السماح لمكاتب الاستقدام الراغبة في تغيير كياناتها إلى شركات بتقديم طلباتها مجددًا.

وتستضيف الفقرة كلاً من المستثمر في قطاع الاستقدام د. حمود العتيبي، والكاتب الاقتصادي أحمد الشهري، اللذين يسلطان الضوء على القيمة الاستثمارية والاقتصادية لتعديل كيانات المكاتب التي استوفت المتطلبات وفق الضوابط المحددة من قِبل الوزارة.. إضافة للحديث حول استراتيجية وزارة الموارد البشرية التي تهدف إلى تطوير القطاع، ورفع تنافسيته.

فيما تناقش فقرة الملف مستقبل التخصصات المهنية في السعودية في ظل التحولات التنموية والمشاريع العملاقة التي تعتبر القوى البشرية المحرك الحقيقي لها، إضافة إلى دور القطاعَيْن العام والخاص في تلبية احتياجات تلك التخصصات من خلال توفير الكوادر البشرية المؤهلة التي تواكب تطلعات المستقبل.

ويحاور أنس السنيدي، مذيع برنامج في فقرة الملف، كلاً من الأستاذ عبدالعزيز المبارك المستشار في الموارد البشرية، ود. صالح السلطان الكاتب والمستشار الاقتصادي.

كما تستعرض بقية فقرات البرنامج أهم أخبار قطاع الموارد البشرية والاستقدام، وجديد الأرقام والإحصائيات حول مؤشرات سوق العمل السعودي.

إضافة إلى سؤال الشارع الذي خصصته كاميرا البرنامج في هذه الحلقة عن الطريقة التي يفضل بها مستخدمو العمالة تحويل مستحقات عمالتهم.

تجدر الإشارة إلى أن البرنامج يبثُّ حلقته الثالثة عشرة خلال موسمه الأول، ويُعد البرنامج التلفزيوني الأول الذي يسلط الضوء على قضايا وملفات سوق العمل من خلال الحوار مع المسؤولين والمختصين في قطاع الموارد البشرية والاستقدام.. ويُعرض البرنامج في تمام العاشرة مساء كل سبت.