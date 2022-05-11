بريطانيا تعفي السعوديين من تأشيرة الدخول

قالت وزارة الخارجية البريطانية: إن بإمكان السعوديين منذ بداية يونيو التقدم بطلب زيارة المملكة المتحدة عن طريق التقديم على تأشيرة إلكترونية قبل الزيارة بـ48 ساعة، دون الحاجة لتقديم طلب مسبق لدى سفارة لندن في السعودية.
وتتطلب هذه العملية تعبئة نموذج إلكتروني يتضمن جواز السفر وعنوان الإقامة في بريطانيا، وموعد الوصول والمغادرة، وسيتم تحصيل رسوم خدمات قدرها 30 جنيهاً استرلينياً (37 دولارًا أمريكيًا)، ويقدر بقرابة 138 ريالًا سعوديًا.
وهناك 79 دولة في العالم تسمح بدخول السعوديين إليها من دون موافقة مسبقة مرتبطة بإصدار تأشيرة قبل السفر، إلا أنها تنقسم إلى: دول لا تطلب تأشيرة بشكل نهائي، وأخرى تطلب تأشيرة إلكترونية يتم إصدارها قبل السفر من دون شروط معنية كما هو الحال مع بريطانيا الآن، ودول تطلب تأشيرة يتم إصدارها من المطار.