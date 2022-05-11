بريطانيا تعفي السعوديين من تأشيرة الدخول

وهناك 79 دولة في العالم تسمح بدخول السعوديين إليها من دون موافقة مسبقة مرتبطة بإصدار تأشيرة قبل السفر، إلا أنها تنقسم إلى: دول لا تطلب تأشيرة بشكل نهائي، وأخرى تطلب تأشيرة إلكترونية يتم إصدارها قبل السفر من دون شروط معنية كما هو الحال مع بريطانيا الآن، ودول تطلب تأشيرة يتم إصدارها من المطار.