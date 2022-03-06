بسمة حياة.. ترسم البهجة على وجوه 14 ألف طفل بمستشفى 57357 بمصر

خلال 3 سنوات مضت، استفاد أكثر من 14 ألف طفل بمستشفى أورام الأطفال (57357) في مصر، من قاعة "بسمة حياة"، وهي قاعة ترفيهية خاصة بالأطفال مرضى السرطان، التي تولت مؤسسة الأمير محمد بن فهد العالمية إنشاءها وتجهيزها بالكامل بكافة ما يحتاجه الطفل؛ في إطار التعاون بين المؤسسة والمستشفى.

واستهدفت هذه الخطوة رسم البهجة على وجوه الأطفال، وإدخال الفرحة إلى قلوبهم، وبث روح الأمل بالشفاء لديهم، انطلاقًا من أهداف برنامج بسمة حياة.

وعبّر الرئيس التنفيذي لمجموعة (57357) الدكتور شريف أبو النجا عن شكره على قيام المؤسسة بتجهيز القاعة، وقال: "لقد ساهم في تحسين الحالة النفسية لأطفالنا، الذين تجاوزا 14 ألف طفل مريض، خلال الفترة من سبتمبر 2019 إلى ديسمبر 2021".

وأضاف "أبو النجا" في خطابه الذي أرسله للمؤسسة: "ننتهز هذه الفرصة لنشكر مؤسسة الأمير محمد بن فهد نيابة عن كل طفل ساهمت في علاجه أو تخفيف معاناته أو ساعدت في تجديد الأمل عنده، لمقاومة هذا المرض"؛ موضحًا أن "مساهمة مؤسسة الأمير محمد بن فهد تعني للمستشفى أكثر من كونها قيمة مادية؛ لأنها بمثابة شهادة ثقة منكم لأهداف المستشفى السامية".

ومن جانبه، وصف الأمين العام لمؤسسة الأمير محمد بن فهد العالمية الدكتور عيسى الأنصاري مستشفى "57357" بأنها صرح يقدم خدمات جليلة في علاج أطفال مصر المرضى".

وقال: "الرسالة الإنسانية التي يقدّمها المستشفى عظيمة، ليست لأطفال مصر فقط، بل للإنسانية كلها".

وتابع الدكتور الأنصاري: "إن منظومة المستشفى أثبتت أنها ناجحة بكل المقاييس، فهي تقدم خدمة إنسانية شاملة، ونتمنى أن تمتد منظومتها لخارج مصر"؛ مضيفًا: "نحن في مؤسستنا لدينا برنامج "بسمة حياة"، وهو لرعاية الأطفال مرضى السرطان، نقوم من خلاله بالتعاون مع مثل هذه المشاريع الإنسانية".

وأضاف: "التعاون القائم بين مؤسسة الأمير محمد بن فهد والمستشفى، ما هو إلا تعبير صادق تجاه المستشفى ودوره المحوري في علاج الأطفال".

يذكر أن برنامج "بسمة حياة" أحد برامج مؤسسة الأمير محمد بن فهد العالمية، انطلق عام 2017م ضمن مبادرات المؤسسة التي تهدف إلى تقديم خدمات اجتماعية مساندة لمرضى السرطان من الأطفال وأسرهم، ودعم البرامج والأنشطة التوعوية والوقائية، وقام البرنامج بتجهيز القاعات الترفيهية للأطفال المصابين بالأورام بعدد من بالمستشفيات بالدمام والرياض وجدة.