بشراكة استراتيجية مع stc.. جامعة الأميرة نورة تدشن مركز "قيادية" وتخرج 60 قيادية سعودية

ويهدف برنامج قيادية إلى تعريف المتدربات بأحدث النماذج والمفاهيم القيادية، وتطوير مهارات القيادة لديها وتعزيز الوعي الذاتي، وكذلك تحديد ودراسة نهج قيادة المنظمات والتغيير، والتعرف على متطلبات القيادة في العصر الرقمي، وتسليط الضوء على تجارب المرأة السعودية في القيادة والتحديات التي تواجهها في بيئة العمل، إلى جانب بناء شبكة علاقات مهنية داعمة.