بطول 25 كم.. المشاعر المقدسة تحتضن أطول ممشى في العالم

يعتبر الممشى الرابط بين المشاعر المقدسة؛ أطول ممشى في العالم؛ حيث يزيد طوله عن 25 كيلوًا، وتم تنفيذه وتهيئته من قِبل أمانة العاصمة المقدسة.
ويمتد الممشى أو ما يعرف بطريق المشاة؛ من منطقة جبل الرحمة بمشعر عرفات وحتى مشعر منى مروراً بمزدلفة، وقد روعي فيه أحدث الطرق الفنية والهندسية والمعايير العالمية، ويتاح لضيوف الرحمن خلال موسم الحج، إلى جانب استخدامه للمتنزهين على مدار العام.
والمشروع الذي ينتظر زوّاره من الحجيج هذا العام؛ تم رصفه من خلال تركيب بلاط من (الإنترلوك)، وكراسي على جنباته، وهو محاط بحواجز خرسانية كروية لمنع دخول المركبات، كما تم إنارته بواسطة أعمدة عالية التقنية، وكشافات (LED) والتي تتميز بشدة إضاءتها وقلة تكاليفها مقارنة بالإنارة العادية، مع قلة انبعاثات الغازات الضارة بالبيئة.