بطول 25 كم.. المشاعر المقدسة تحتضن أطول ممشى في العالم

والمشروع الذي ينتظر زوّاره من الحجيج هذا العام؛ تم رصفه من خلال تركيب بلاط من (الإنترلوك)، وكراسي على جنباته، وهو محاط بحواجز خرسانية كروية لمنع دخول المركبات، كما تم إنارته بواسطة أعمدة عالية التقنية، وكشافات (LED) والتي تتميز بشدة إضاءتها وقلة تكاليفها مقارنة بالإنارة العادية، مع قلة انبعاثات الغازات الضارة بالبيئة.