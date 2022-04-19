بعد أداء "مجلس القيادة الرئاسي" اليمين الدستورية.. اليمنيون يتطلعون لازدهار الاقتصاد واستعادة الأمن

ويجمع الكثيرون على أن الملف الاقتصادي في اليمن من أول الملفات التي ينبغي التعامل معها بشكل عاجل ونموذجي؛ وذلك بهدف تخفيف المعاناة الإنسانية عن المواطنين اليمنيين؛ وهو ما دعا المراقبين والمحللين لحث المجلس الرئاسي اليمني على أن يكون الملف الاقتصادي من أولوياته خلال المرحلة المقبلة، وأكدوا أن الجميع يتطلع إلى تحقيق الحكومة اليمنية تقدُّمًا ملحوظًا في هذا المجال، بدعم من أشقائه في مجلس التعاون الخليجي والمجتمع الدولي.