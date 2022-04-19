بعد أداء مجلس القيادة اليمين الدستورية.. "التليدي": على اليمنيين الاستفادة وتأمين مستقبلهم

وأضاف: "يجب على اليمنيين الاستفادة من هذا الوضع وتأمين مستقبل اليمن قبل أن يجدّ على المشهد الدولي والإقليمي ما يعكر صفو هذا الإنجاز، إنها فرصة تاريخية لاستعادة الدولة، وإنهاء حالة الاختطاف الحوثي والبدء في بناء الدولة اليمنية والانخراط في مشروعات التنمية الجديدة الواعدة في المنطقة، وذلك بتوحيد الصفوف وإنجاز المهام وتحقيق النجاحات، ومع الدعم اللامحدود التحالف العربي بقيادة السعودية فإن ذلك ممكن وقريب أكثر من أي وقتٍ مضى".