بعد أسبوعَيْن.. 5 تخصصات تنتظر رفع الأجور منها "الأشعة والمختبرات"

ينتظر حَمَلة خمسة تخصصات صحية بعد أسبوعَيْن، وبالتحديد في الحادي عشر من إبريل، رفع أجورهم إلى سبعة آلاف ريال للأخصائي، والفني 5 آلاف كحد أدنى، وهي: المختبرات الطبية، والأشعة، والعلاج الطبيعي، والتغذية العلاجية في جميع المنشآت الطبية الخاصة العاملة في السعودية؛ إذ سيكون التوطين بنسبة 60% من إجمالي عدد العاملين في التخصصات الصحية المستهدفة.