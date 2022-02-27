بعد أن تعمد صدم "الدورية".. "شرطة حقل" تلقي القبض على مفحّط متهور

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة تبوك العقيد خالد الغبان، بأن دوريات الأمن بمحافظة حقل قبضت على مواطن ظهر في مقطع فيديو وهو يقوم بالتفحيط وصدم إحدى دوريات المرور بمركبته، وجرى إيقافه، واتخذت بحقه الإجراءات النظامية، وأُحيل إلى النيابة العامة.

وكانت مقاطع انتشرت اليوم عبر مواقع التواصل الاجتماعي لشاب في محافظة حقل يقود سيارة "وانيت"، ويقوم بالتفحيط، وعند حضور سيارة الدوريات الأمنية والمرور تعمد صدمها، قبل أن يتم القبض عليه.