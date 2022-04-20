بعد الحديث عن إمكانية تغيير صورة الهوية عبر "أبشر".. "الأحوال": 3 شروط يجب توافرها

أكدت وكالة الأحوال المدنية أن هناك ثلاثة شروط لتغير صورة الهوية الوطنية وهي تجديد الهوية أو بتغيّر الملامح أو بموجب تقارير طبية. جاء ذلك في ردها على عددٍ من الاستفسارات حول ما تم الحديث عنه عن إمكانية تغيير الصورة دون الحاجة إلى مراجعة الأحوال والذي سيطبق قريبًا من خلال نظام "أبشر".
وكانت وكالة الأحوال المدنية قد أتاحت في وقتٍ سابق خدمة تعديل الاسم باللغة الإنجليزية إلكترونيًا عبر منصة أبشر أفراد والذي مكّن المستفيد من إجراء عديد من التعاملات دون عناء التوجه للجهة المستهدفة، وذلك من المنزل أو مقر عمله.
يُضاف إلى ذلك، إدراج نسخة إلكترونية تحت مسمى "الهوية الرقمية في نظام أبشر بالتعاون مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي ممثلة بمركز المعلومات الوطني لتسهيل عملية التحقق من هوية حامليها من المواطنين في حال عدم حملهم للبطاقة، من خلال تمكين المستفيد من استعراض بيانات الهوية بصورة إلكترونية عبر التطبيق.