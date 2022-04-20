بعد الحديث عن إمكانية تغيير صورة الهوية عبر "أبشر".. "الأحوال": 3 شروط يجب توافرها

أكدت وكالة الأحوال المدنية أن هناك ثلاثة شروط لتغير صورة الهوية الوطنية وهي تجديد الهوية أو بتغيّر الملامح أو بموجب تقارير طبية. جاء ذلك في ردها على عددٍ من الاستفسارات حول ما تم الحديث عنه عن إمكانية تغيير الصورة دون الحاجة إلى مراجعة الأحوال والذي سيطبق قريبًا من خلال نظام "أبشر".