بعد الموجة الأخيرة.. كاتب سعودي يطرح حلين لمشكلة ارتفاع أسعار السلع

ويعلق "العقل" قائلًا: "يبدو أن وزارة التجارة هي وزارة للتجار وليس للمستهلكين، وهؤلاء ليس لهم وزارة أو جهة رسمية تدافع عن حقوقهم، أما جمعية حماية المستهلك فهي تعمل بجد واجتهاد في الرصد والمتابعة والمقارنة، وخرجت علينا بإحصائية تذكر فيها أن 80 سلعة من 89 سلعة قد ارتفعت أسعارها بين أبريل 2021 وأبريل من هذا العام، وأوضحت أنها لا تملك أي سلطة تشريعية أو رقابية تخولها باتخاذ أي قرارات تتعلق بالأسعار، الجمعية مشكورةً تقول إن المستهلك لديه القوة في الحد من هذا الارتفاع عن طريق تكاتف المستهلكين من خلال مقارنة الأسعار والبحث عن البدائل المتاحة في السوق التي تنشر الجمعية بعض الخيارات والمقارنات على موقعها الإلكتروني، أقدر في جمعية حماية المستهلك هذه الشفافية والصراحة في دورها في الحد من ارتفاع الأسعار".