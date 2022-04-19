بعد توجيه النائب العام.. القبض على مواطن أشار بحركة غير أخلاقية تجاه رجل أمن
قبضت دوريات الأمن بمنطقة مكة المكرمة على مواطن ظهر في مقطع فيديو يشير بحركة منافية للأخلاق والذوق العام باتجاه رجل الأمن أثناء تأدية عمله بتحرير مخالفة عكس سير بحقه، وتم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية، وإحالته للنيابة العامة، وتحديد هوية من وثّق المقطع ونشره وجار القبض عليه.
وكان مصدر مسؤول في النيابة العامة قد صرَّح بأنه بناء على ما تم رفعه من قِبل مركز الرصد النيابي بشأن انتشار مقطع فيديو عبر برامج التواصل الاجتماعي، يتضمن محتواه قيام شخص بالاعتداء على رجل أمن أثناء تأديته مهام عمله، وذلك بممارسة حركات مشينة ذات مدلول غير لائق وغير أخلاقي، وتوثيق ذلك من قِبل أحد مرافقيه، ونشره؛ فقد أصدر معالي النائب العام، الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، أمرًا بسرعة القبض على المذكورَيْن استنادًا للمادتين (الـ١٥ والـ١٧) من نظام الإجراءات الجزائية، وإحالتهما إلى النيابة العامة.