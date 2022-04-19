بعد توجيه النائب العام.. القبض على مواطن أشار بحركة غير أخلاقية تجاه رجل أمن

وكان مصدر مسؤول في النيابة العامة قد صرَّح بأنه بناء على ما تم رفعه من قِبل مركز الرصد النيابي بشأن انتشار مقطع فيديو عبر برامج التواصل الاجتماعي، يتضمن محتواه قيام شخص بالاعتداء على رجل أمن أثناء تأديته مهام عمله، وذلك بممارسة حركات مشينة ذات مدلول غير لائق وغير أخلاقي، وتوثيق ذلك من قِبل أحد مرافقيه، ونشره؛ فقد أصدر معالي النائب العام، الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، أمرًا بسرعة القبض على المذكورَيْن استنادًا للمادتين (الـ١٥ والـ١٧) من نظام الإجراءات الجزائية، وإحالتهما إلى النيابة العامة.