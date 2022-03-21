بعد توقيع اتفاقية شراكة.. "عصر الجوال" الوكيل الحصري لـ ZTE بالسعودية

في إطارها للسعي لتوفير عدة خيارات للمستهلك بجودة عالية وأسعار منافسة لأجهزة الجوال والإكسسوارات وأجهزة شبكات الإنترنت "راوتر"، وقعت شركة عصر الجوال السعودية عقد مع شركة ZTE الصينية لتكون الوكيل الرسمي لجميع منتجات ZTE في السعودية.
وبتلك المناسبة، أقيم مؤتمر بقاعة "مكارم" – فندق ماريوت، في العاصمة الرياض، حضره قرابة (٣٠٠) من الإعلاميين ورجال الأعمال وعملاء الشركة.
وتحدث المدير الإقليمي لـ ZTE "مين يو بوب" عن حرصهم واهتمامهم بالوجود في السوق السعودي وقال: "إن المملكة العربية السعودية هي واحدة من أسرع الأسواق نمواً وواعدة في العالم"، مبينًا أن عصر الجوال هو الوكيل الرئيسي في توزيع الأجهزة بالسوق السعودية.
وأضاف "بوب": "نحن في ZTE، نلتزم بتوفير أعلى المعايير وأحدث المنتجات المبتكرة، وبالتعاون مع عصر الجوال، ومع كل واحد منكم يجلس هنا اليوم، لصنع قصة ناجحة في المستقبل".
من جانبه، رحب سعود الحارثي، مدير منتج بقسم المبيعات بالشركة بالحضور، مؤكدًا اهتمامهم بالعملاء وحرصهم على أن يكونوا ضمن رؤية المملكة ٢٠٣٠ في جميع الشراكات التي يستهدفونها.
وأوضح أن الشراكة مع ZTE الصينية تأتي لخلق مزيد من التنوع في سوق الأجهزة المحمولة وإكسسواراتها، مشيرًا بأن "عصر الجوال" أكبر موزع للتجزئة والجملة في قطاع الجوال بالمملكة، فيما قدم أحمد نويلاتي ممثل "ZTE" شرحًا مفصلًا لأجهزة الجوال والرواتر التي ستطرحها الشركة في السوق السعودي، وقد تميزت بعض الموديلات بسعة بطارية ٥٠٠٠ أمبير والكثير من المواصفات.
يشار بأن "عصر الجوال" تأسست في 2003م لتكون شركة متخصصة في أنشطة التوزيع والبيع بالتجزئة والجملة لمنتجات وأجهزة الجوال وأجهزه الإنترنت الثابت والمتنقل والأجهزة اللوحية والإكسسوارات والشواحن وإنترنت الأشياء لأهم الشركات العالمية، وتوسعت الشركة لتصل منتجاتها إلى كافة مناطق ومدن المملكة؛ بالإضافة للإمارات وعمان والبحرين.