بعد توقيع اتفاقية شراكة.. "عصر الجوال" الوكيل الحصري لـ ZTE بالسعودية

‏وأوضح أن الشراكة مع ZTE الصينية تأتي لخلق مزيد من التنوع في سوق الأجهزة المحمولة وإكسسواراتها، مشيرًا بأن "عصر الجوال" أكبر موزع للتجزئة والجملة في قطاع الجوال بالمملكة، فيما قدم أحمد نويلاتي ممثل "ZTE" شرحًا مفصلًا لأجهزة الجوال والرواتر التي ستطرحها الشركة في السوق السعودي، وقد تميزت بعض الموديلات بسعة بطارية ٥٠٠٠ أمبير والكثير من المواصفات.