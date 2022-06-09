بعد حادثة سقوط طالب.. استشاري تمريض يطالب بتفعيل دور العيادة المدرسية

‏قال استشاري التمريض البروفيسور أحمد أبو شايقة "إن الصحة المدرسية جزء لا يتجزأ من العملية التعليمية فوجود طلاب يتمتعون بصحة جسدية وعقلية جيدة يساهم في بناء أجيال مبدعة تصنع مستقبل اقتصاد الوطن وهم الثروة الحقيقية التي يجب أن نستثمر فيها".

وأشار البروفيسور إلى أهمية تعزيز الجوانب الصحية والنفسية الأخرى في البيئة المدرسية للتعليم العام والذي يعد الأساس في العملية التعليمية.