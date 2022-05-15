بعد حصدهم جوائز "آيسف 2022".. بعثة منتخب العلوم والهندسة تصل الليلة الرياض

من المتوقع ان تصل -بإذن الله- الليلة إلى مطار الملك خالد الدولي بالرياض، بعثة المنتخب السعودي للعلوم والهندسة قادمة من أمريكا، وسيكون في استقبالهم وتكريمهم عدد من القيادات والمسؤولين، بعد حصولهم على جوائز تاريخية علمية غير مسبوقة للمملكة تجاوزت 22 جائزة دولية في مسابقة آيسف 2022 أكبر مسابقة علمية عالمية، وبعد ان تفوقوا على مشاركين من 80 دولة كبرى.