بعد حصدهم جوائز "آيسف 2022".. بعثة منتخب العلوم والهندسة تصل الليلة الرياض

من المتوقع ان تصل -بإذن الله- الليلة إلى مطار الملك خالد الدولي بالرياض، بعثة المنتخب السعودي للعلوم والهندسة قادمة من أمريكا، وسيكون في استقبالهم وتكريمهم عدد من القيادات والمسؤولين، بعد حصولهم على جوائز تاريخية علمية غير مسبوقة للمملكة تجاوزت 22 جائزة دولية في مسابقة آيسف 2022 أكبر مسابقة علمية عالمية، وبعد ان تفوقوا على مشاركين من 80 دولة كبرى.
ونشر حساب مركز التواصل الحكومي على تويتر مقطع فيديو بعنوان "35 طالباً وطالبة ذهبوا إلى الولايات المتحدة، وعادوا بـ 22 جائزة عالمية في #آيسف_2022".
وخاطب الدكتور سعود بن سعيد المتحمي؛ الأمين العام لمؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة"، مجموعة من الطلبة الفائزين قائلاً "الزمن الذي تعيشون فيه زمن ذهبي ليس هناك فشل؛ لا على مستوى العالم ولا على مستوى المملكة، لأنها بلد لها رؤية، مشيراً في هذا الصدد إلى أن رؤية المملكة تتحدث عنهم؛ عن مجتمع شاب حيوي".
وأضاف نائب الأمين العام لمؤسسة "موهبة" الدكتور المهندس نزيه بن شجاع العثماني، أن "أفضل طالب اليوم في (آيسف) سعودي، الطلاب المشاركون بذلوا جهداً كبيراً في مختبراتهم ومعاملهم.. هؤلاء هم المستقبل فعلاً".
ووصف أحد الطلاب المشاركين، يوم التتويج وإعلان الفائزين بالخيالي، وقال على العلي "في مسار النبات شاركنا بثلاثة بحوث وفزنا بها جميعاً" مضيفاً "قوة غير طبيعية من شباب وطلاب السعودية لقد شاركنا وأبدعنا" .
وقال الطالب عبدالله الغامدي؛ أفضل باحث على مستوى العالم في مسابقة ومعرض #آيسف_2022 "معتادون على الفوز والتتويج وهذا طبع ومكانة السعودي، مشيراً إلى أن المواطن السعودي دائماً له مكان القمة والمركز الاول وإذا حققنا شيئاً فنحن أعدنا السعودي إلى مكانه الطبيعي".
ولم تستطع الطالبة ماريا الغامدي؛ الحاصلة على المركز الرابع على مستوى العالم في الكيمياء وصف شعورها بالفرحة، قائلة وهي تلتحف العلم السعودي بحب وفخر واعتزاز "شعورك عظيم وأنت تعمل وتجتهد كل يوم وأنت تمثل رؤية المملكة 2030، وعندما تحقق الإنجاز وترفع علم بلادك عالياً وخفاقاً أمام كل العالم، فهذا شعور وإحساس لا يُوصف، الحمد لله".