بعد حوادث أسرية مأساوية.. استشاري نفسي يحذر من خطورة مادة "الشبو" المخدرة

وقال: "السبب الرئيس الذي يجعل بعض الشباب يستخدمها أنها تؤدي إلى زيادة إفراز هرمون الدوبامين في المخ، مما يعطي السعادة المفرطة لمراكز المتعة في المخ، فيشعر بإحساس النشوة والسعادة المؤقتة فسرعان ما تتحول حياته إلى الكآبة كما أنها تتلف خلايا المخ، وتؤدي إلى السكتات الدماغية، وفقدان الذاكرة والشعور بالإعياء طوال الوقت، وتظهر لدى المتعاطي أفكار انتحارية والسلوك العدواني خصوصاً مع أسرته".