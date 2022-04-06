بعد سحب "بيضة كندر" في بريطانيا.. "الغذاء والدواء:" نتابع التحذيرات

وقالت وكالة معايير الغذاء في بريطانيا إن دفعات من هذه الشوكولاتة - البيض سحبت من السوق لأنها قد تكون ملوثة ونصحت بعدم تناول بعض الأنواع، ومنها التي تباع في وزن 20 غراماً، أو العبوة التي تباع وفيها ثلاث بيضات والتي يتراوح تاريخ انتهاء صلاحية استهلاكها بين 11 يوليو و7 أكتوبر 2022.