بعد سحب "بيضة كندر" في بريطانيا.. "الغذاء والدواء:" نتابع التحذيرات

أكدت الهيئة العامة للغذاء والدواء تعليقاً على سحب بيضة الكندر من الأسواق البريطانية بعد ربطها بإصابة عدد من الأطفال بالتسمم ببكتيريا السالمونيلا بأنها تتابع أوامر السحب والتحذيرات الصادرة من الهيئات والمنظمات الرقابية العالمية.
وتفصيلاً، أوضحت الهيئة أنه في حال سحب أي مستحضر يتم التحقق فوراً من سلامة التشغيلات المسوقة للمملكة واتخاذ الإجراء المناسب والتعميم للجهات الصحية أو تحذير العامة في حال ثبت أي خلل بها.
وكان حوالي 57 شخصاً معظمهم من الأطفال الصغار قد أصيبوا بتسمم غذائي بعد تفشي بكتيريا السالمونيلا الذي يمكن أن يكون ذا صلة بنوع من الشوكولاتة يباع على شكل بيض، ويعرف باسم كيندر سربرايز.
وقالت وكالة معايير الغذاء في بريطانيا إن دفعات من هذه الشوكولاتة - البيض سحبت من السوق لأنها قد تكون ملوثة ونصحت بعدم تناول بعض الأنواع، ومنها التي تباع في وزن 20 غراماً، أو العبوة التي تباع وفيها ثلاث بيضات والتي يتراوح تاريخ انتهاء صلاحية استهلاكها بين 11 يوليو و7 أكتوبر 2022.
وقالت شركة فيريرو لصناعة الشوكولاتة إن الفحص لم يثبت إصابة منتجات كيندر المعروضة للبيع بالسالمونيلا، وأضافت: نأخذ الأمور المتعلقة بسلامة الغذاء على محمل الجد، ونعتذر بصدق عما حدث".
ولم تتلق الجهات المسؤولة أي بلاغ عن أي وفيات، لكن ثلاثة أرباع المصابين بالسالمونيلا الـ57 حتى الآن كانوا من الأطفال الذين تبلغ أعمارهم خمسة أعوام أو أقل.