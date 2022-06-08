بعد ضبط 3 أسود بالرياض.. هنا أشهر القصص المروِّعة للحيوانات المفترسة في السعودية

خلال الساعات الماضية باشر فريق من المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية في السعودية، بالتعاون مع القوات الخاصة للأمن البيئي، التحقيق في بلاغ عن حيازة 3 أسود في استراحة بمدينة الرياض؛ ما يُعد مخالفة لنظام البيئة. وبالفعل تمكَّن الفريق من السيطرة على الكائنات، وتخديرها، ونقلها إلى وحدة الإيواء التابعة للمركز.
وفي تعليقها على الحادث قالت القوات الخاصة للأمن البيئي: إن ما ارتكبه المواطن يعد مخالفة لنظام البيئة واللائحة التنفيذية للاتجار بالكائنات الفطرية، ومنتجاتها ومشتقاتها. موضحة أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالف، وإحالته للنيابة العامة، والتنسيق مع المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية لتسلُّم الكائنات بحكم الاختصاص.
وعلى الجانب الآخر، فإن واقعة ضبط الأسود الثلاثة لم تكن هي الأولى في السعودية؛ إذ كشفت العديد من الوقائع خلال السنوات الماضية عن أن تربية الحيوانات المفترسة باتت من المخالفات التي يرتكبها عدد غير قليل من المواطنين على الرغم من تصنيف عقوبات معلنة لما يمثله الفعل من خطر حقيقي على الأرواح.
وفي وقت سابق كان المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية في السعودية قد أكد أن تربية الحيوانات المفترسة ممنوعة في السعودية؛ وتُفرض عقوبات على المخالفين؛ إذ شدد على خطورة التعامل مع هذه الحيوانات نظرًا لطبيعتها المفترسة، كما أن تربيتها تتطلب توفير بيئات ومساحات مناسبة لها، ووسائل أمان عالية، تضمن عدم تسربها إلى خارج الأماكن التي يتم إيواؤها فيها؛ الأمر الذي يستحيل تحقيقه في المنازل والاستراحات الخاصة.
وفي السعودية يُمنع استيراد الحيوانات المفترسة إلا لثلاث جهات مرخصة، هي: مراكز الأبحاث في الجامعات، وحدائق الحيوان، إضافة إلى العروض الترفيهية المرخص لها.
ومهمة القبض على الأشخاص المخالفين من اختصاص الجهات الأمنية ممثلة في وزارة الداخلية.
وعلى مدار السنوات الأخيرة شهدت السعودية وقوع العديد من الحوادث المروعة التي سببتها الحيوانات المفترسة، وتسببت في إزهاق أرواح ضحاياها.
ففي فبراير الماضي قُتل عامل في متنزهات عسيلان البرية شرق مدينة بريدة بسبب هجوم شرس من "لبؤة"؛ ما أدى إلى وفاته. وحينها باشر المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية التحقيق بعد تلقيه بلاغًا عن عرض كائنات فطرية، منها عدد من المفترسات، في أحد المتنزهات الخاصة بشكل غير نظامي؛ وهو ما يُعد مخالفة لنظام البيئة ولائحته التنفيذية للاتجار بالكائنات الفطرية ومنتجاتها.
وذكر المركز في بيان أن فريقًا من المتخصصين بالتعاون مع الجهات الأمنية تمكن من السيطرة على الكائنات المفترسة، التي تتضمن أسدًا وذئبًا، إضافة إلى عدد من الثدييات والطيور والزواحف، وتم تحييد خطرها، ونقلها إلى وحدة الإيواء التابعة للمركز تحت رعاية متخصصي إشراف بيطري.
وفي العام الماضي استيقظ سكان السعودية على واقعة مرعبة، حينما قُتل مواطن متأثرًا بإصابات تعرَّض لها بعد أن هاجمه أسد كان يربيه في استراحته بحي "السلي" بالعاصمة الرياض. وكشفت تقارير صحفية أن الجهات الأمنية توجهت لموقع الحادثة بعد تلقيها البلاغ، وخلَّصت المواطن من بين فكَّي الأسد، لكنه توفي متأثرًا بالإصابات التي تعرض لها.
وعن هذه الواقعة أوضح أحد أقارب الضحية أنه اشترى الأسد قبل الواقعة بشهرين من صديق، وراح يدربه ويطعمه، وفي يوم الحادث ذهب كعادته للعب مع الأسد فوضع له الطعام إلا أنه فوجئ بهجوم غادر، فما كان منه إلا أن حاول التخلص من الحيوان دون جدوى، وسط صراخه وطلبه النجدة؛ فسمعه عمال الاستراحة؛ فحاول أحدهم ضرب الأسد، وتخليص جسده من أنيابه، لكن دون جدوى.
وخلال فعاليات مهرجان ربيع جدة عام 2018 حدثت واقعة مروعة حينما انقض أسد على فتاة، كانت تلهو معه داخل ساحة صغيرة مغلقة، وحاول عضها وطرحها أرضًا، وعلى الفور هرع باقي الأطفال، وتدخل المدرب المسؤول؛ ليسيطر على الأسد الهائج، وينقذ الفتاة من موت محقق، وسط صراخ الأمهات؛ فقرر أمير منطقة مكة بالإنابة الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز إلغاء المهرجان، والتحقيق مع الأشخاص المسؤولين عن هذا الحادث، وتم القبض على مدير الفعالية ومدرب الأسود.
وفي عام 2016 تُوفي مواطن كويتي في حفر الباطن من جراء هجوم لبؤة عليه داخل استراحة صديقه السعودي. وأوضح تقرير لغرفة العمليات في وزارة الداخلية أن لبؤة هجمت على الضحية قبل أن يتم نقله للمستشفى إلا أنه فارق الحياة متأثرًا بجراحه بعد تعرُّضه لتقطيع الأوردة في الرقبة والفخذين معًا.
وأشارت التحقيقات إلى أن الضحية كان يحاول ترويض اللبؤة قبل وقوع الحادثة، وأن صديقه السعودي قام بقتلها بسكين بعد الحادث، بينما كان هناك أسد آخر هائج داخل الاستراحة بسبب مشاهدته الدماء إلا أن تأمينه في قفص حديدي حال دون خروجه لارتكاب جريمة أخرى.
وشهدت المدينة المنورة واقعة أخرى مروعة في عام 2019، حينما فرَّ نمرٌ من مزرعة بمنطقة البيضاء؛ ليتحرك بحرية تامة، ويقتل شخصًا ومجموعة حيوانات قبل أن تتم السيطرة عليه. مع العلم أن عاملاً نسي إغلاق باب المزرعة؛ الأمر الذي سمح للنمر بالخروج منها؛ ليتجول ويقتل عاملاً في المزرعة، فضلاً عن 8 رؤوس من الغنم وحمار وكلب.
وتسبب ذئب مفترس في إصابة طفل في الثالثة من عمره بجرح بالغ في يده؛ وذلك بعد أن هاجمه داخل أحد المراكز التجارية الشهيرة في مدينة عرعر، وحينها قال مسؤول في المركز التجاري إن الطفل ذهب بالقرب من قفص الحيوانات بعد أن غافل أسرته أثناء الصلاة؛ فهاجمه الذئب في يده. مضيفًا بأن أقارب الطفل نقلوه على الفور إلى المستشفى، وتم تقديم الإسعافات الأولية له، وأن الجهات الرسمية باشرت الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة.