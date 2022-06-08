بعد ضبط 3 أسود بالرياض.. هنا أشهر القصص المروِّعة للحيوانات المفترسة في السعودية

وعن هذه الواقعة أوضح أحد أقارب الضحية أنه اشترى الأسد قبل الواقعة بشهرين من صديق، وراح يدربه ويطعمه، وفي يوم الحادث ذهب كعادته للعب مع الأسد فوضع له الطعام إلا أنه فوجئ بهجوم غادر، فما كان منه إلا أن حاول التخلص من الحيوان دون جدوى، وسط صراخه وطلبه النجدة؛ فسمعه عمال الاستراحة؛ فحاول أحدهم ضرب الأسد، وتخليص جسده من أنيابه، لكن دون جدوى.