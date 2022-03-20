بعد فقدها الوعي.. جراحة نوعية بـ"سلمان الطبية" تنقذ سيدة من ورم دماغي

أجرى الفريق الطبي بمدينة الملك سلمان بن عبدالعزيز الطبية، عضو تجمع المدينة المنوّرة الصحي، أول عملية جراحية بقسم المخ والأعصاب لمريضة في العقد الخامس من العمر حضرت للطوارئ بعد فقدانها الوعي.
وبعد إجراء الفحوصات المبدئية، تبين وجود ورم دماغي، حيث تم تنويم المريضة في العناية المركزة وبعد إكمال الفحوصات بأشعة الرنين المغناطيسي تبين وجود الورم في الجزء الأمامي الأيسر من الدماغ.
وقرر الفريق الطبي المعالج التدخل الجراحي واستئصال الورم، وبعد نجاح العملية بدأت المريضة بالتحسن تدريجياً، وهي بصحة جيدة، ولله الحمد.