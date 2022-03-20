بعد فقدها الوعي.. جراحة نوعية بـ"سلمان الطبية" تنقذ سيدة من ورم دماغي

وبعد إجراء الفحوصات المبدئية، تبين وجود ورم دماغي، حيث تم تنويم المريضة في العناية المركزة وبعد إكمال الفحوصات بأشعة الرنين المغناطيسي تبين وجود الورم في الجزء الأمامي الأيسر من الدماغ.