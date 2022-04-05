بعد معاناة 12 عاماً من التعثر.. ولادة طريق "مستنقع الليث"

ويبلغ طول طريق قرية المستنقع الذي شهد ولادته بعد اثني عشر عاماً من التعثّر، قرابة الـ 8 كم؛ يتخلله وادٍ بطول 2 كم راح ضحيته الكثير من الأبرياء، كان آخر ضحاياه 5 أشخاص من عائلة واحدة جرفتهم السيول المنقولة من أعالي جبال جنوب الطائف عام 2016، وحمّل الأهالي آنذاك إدارة الطرق والنقل مآسي الطريق، مطالبين حينها بسرعة تنفيذ مشروع الطريق حتى لا تتكرر المآسي والأحزان.