بعد وفاتها في المملكة بسكتة قلبية.. "شمعة محمد" تتصدّر أبرز المواضيع بحثاً بالسعودية

وتعد شمعة محمد؛ إحدى الفنانات العُمانيات المتميزات، التي شاركت في عديد من الأعمال التلفزيونية والمسرحية، وجسّدت من خلالها عديداً من الشخصيات التي لا تزال محفورة في الذاكرة حتى الآن.. ومن أبرز المسلسلات التي شاركت في بطولتها: «طاش ما طاش»، «غشمشم»، «مجاديف الأمل»، «الفرية» و«العاصوف».