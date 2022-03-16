بعد وفاتها في المملكة بسكتة قلبية.. "شمعة محمد" تتصدّر أبرز المواضيع بحثاً بالسعودية
تصدّر اسم الفنانة العُمانية، شمعة محمد؛ أبرز المواضيع التي يتم البحث عنها على محرّك البحث "جوجل"، صباح الأربعاء، في المملكة، بعد إعلان وفاتها عن عمر 64 عاماً بسبب سكتة قلبية.
ونشرت وكالة الأنباء العُمانية الرسمية، صورة للفنانة الراحلة بتعليق قالت فيه: "وفاة الفنانة العُمانية شمعة محمد؛ إثر سكتة قلبية عن عمر يناهز الـ 64 عاماً، وشاركت في عديد من الأعمال التلفزيونية والمسرحية، منها: العاصوف وغربة مشاعر وعذاري ودرايش".
ووفق رصد لشبكة "سي إن إن" الأمريكية تفاعل نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مع خبر وفاة الفنانة على وسم حمل اسمها، حيث تداولوا صوراً ومقاطع فيديو من الأعمال الفنية التي شاركت بها.
وتُوفيت الممثلة العُمانية عن عمر ناهز الـ64 عاماً إثر سكتة قلبية أثناء وجودها في السعودية، حيث كانت تصوّر مشاهد عملها الدرامي الجديد، الذي كان من المقرر أن يعرض قريباً على إحدى القنوات التلفزيونية.
وتعد شمعة محمد؛ إحدى الفنانات العُمانيات المتميزات، التي شاركت في عديد من الأعمال التلفزيونية والمسرحية، وجسّدت من خلالها عديداً من الشخصيات التي لا تزال محفورة في الذاكرة حتى الآن.. ومن أبرز المسلسلات التي شاركت في بطولتها: «طاش ما طاش»، «غشمشم»، «مجاديف الأمل»، «الفرية» و«العاصوف».