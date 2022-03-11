بعد 12 عاماً من فصلهما.. "الربيعة" يلتقي التوأم السيامي الأردني "محمد وأمجد"

التقى المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة؛ في العاصمة عمّان، أمس، التوأم السيامي الأردني محمد وأمجد وذويهما، اللذين سبق أن أجريت لهما عملية ناجحة لفصل الالتصاقات في أسفل الصدر والبطن والكبد والأمعاء بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية للحرس الوطني بالرياض عام 2010م.