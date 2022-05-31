بعد 20 عامًا من عرضه.. نسخة سعودية من أشهر مسلسل بريطاني

وحسب مجلة "هوليوود ريبورتر" الفنية، سيكون الممثل السعودي صالح أبوعمرة بطلًا للعمل، حيث يؤدي الدور الموازي لمدير الشركة التي تقوم داخلها أحداث الرواية، وهو الدور الذي أداه ديفيد برنت في النسخة الإنجليزية، ومايكل سكوت في النسخة الأمريكية.