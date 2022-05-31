بعد 20 عامًا من عرضه.. نسخة سعودية من أشهر مسلسل بريطاني

بعد عشرين عامًا تقريبًا من الحلقة الأخيرة لمسلسل "المكتب" الكوميدي البريطاني، تعيد السعودية إنتاجه في نسخة محلية جديدة، عبر اتفاقية بين استديوهات قنوات "إم بي سي"، واستديوهات "بي بي سي" صاحبة الملكية الفكرية للمسلسل.
وحسب مجلة "هوليوود ريبورتر" الفنية، سيكون الممثل السعودي صالح أبوعمرة بطلًا للعمل، حيث يؤدي الدور الموازي لمدير الشركة التي تقوم داخلها أحداث الرواية، وهو الدور الذي أداه ديفيد برنت في النسخة الإنجليزية، ومايكل سكوت في النسخة الأمريكية.
وحسب موقع "الحرة"، تدور أحداث المسلسل داخل شركة متخيلة لبيع الورق، وتنبع الكوميديا من تفاعل الشخصيات بمقر العمل.
ويشارك في العمل كل من نواف الشبيلي، وفهد البتيري، وأضوى فهد، ورزان منصور.
ويُخرج العمل المخرج المصري هشام فتحي، الذي اشتهر بعدة أعمال كوميدية، منها مسلسل "خلصانة بشياكة" وبرنامج "الفرنجة".
وقالت العضو المنتدب لاستديوهات "إم بي سي" زينب أبو السمح: إن المشاهدين حول العالم، بمن فيهم مشاهدو الشرق الأوسط، ليسوا غرباء عن المسلسل الشهير، ونظرًا لنجاحه الكبير على مدار عقدين من الزمان، فنحن متحمسون للغاية لإنتاج نسخته العربية".
وأضافت للمجلة الأمريكية: "طاقم العمل من السعودية ودول أخرى قادر على منح الشخصيات روحًا جديدة مناسبة لمنطقة الخليج العربي.. هذا العمل سيسجل في التاريخ".
ويعد "المكتب" النسخة رقم 12 من المسلسل الكوميدي الشهير، الذي سبق تقديمه بنسخ محلية في كندا وتشيلي وفرنسا والهند وبولندا وأمريكا.