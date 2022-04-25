بعد 3 آلاف عام.. الحياة تعود لتراث الأفلاج والبداية بـ"قصيرات عاد"

يُذكر أن قصة قيس وليلى لا يزال الجميع يتذكرها ويردد أبيات شعرها رغم مرور آلاف السنين على حدوثها.

"أَمُرُّ على الديارِ ديارِ ليلى.. أُقَبِّل ذا الجدارَ وذا الجدارَ

وما حُبُّ الديار شَغَفْنَ قلبي.. ولكن حُب مَن سَكن الديار"

ومن معالم الأفلاج التراثية قصر سلمى بالبديع في محافظة الأفلاج، وقصر صبحا في الهدار، وقرية العمار، وعيون الأفلاج، والقرية المطمورة، وقصر الحصيوات، وقصر العنقري، وغيرها من المعالم التراثية والتاريخية التي تحتفظ بحقبة تاريخية قديمة.