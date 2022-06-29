بعملية معقدة.. سليمان الحبيب بالتخصصي ينجح في زراعة كف يدٍ مبتورٍ لعشريني

تَمكّن فريق الجراحة التجميلية بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالتخصصي، من إجراء واحدة من أكثر العمليات تعقيدًا في العالم، لزراعة يدٍ مبتورة بقطع كامل لشاب في العقد الثاني من عمره؛ حيث تَعرض للإصابة أثناء محاولته تغيير عجلة السيارة، فاختل توازن الرافعة وسقطت مباشرة على يده؛ الأمر الذي تسبب في حدوث بتر كف اليد، ونزف شديد، والشعور بآلام حادة.