"بلومبيرغ": تعيين "روتشيلد" من قبل "المالية" لإعادة هيكلة أكبر شركة بناء سعودية

ونقلت "بلومبيرغ" عن مصادر مطلعة أن تعيين "روتشيلد" يعني أن عملية إعادة الهيكلة، التي بدأت قبل عامين عندما عيّنت "مجموعة بن لادن" شركة "هوليهان لوكي" (Houlihan Lokey Inc) ومقرها نيويورك (لوضع خطة لهيكلة المجموعة)، ستتطلب وقتاً إضافياً حتى تكتمل.