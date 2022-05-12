"بلومبيرغ": تعيين "روتشيلد" من قبل "المالية" لإعادة هيكلة أكبر شركة بناء سعودية

كشفت وكالة "بلومبيرغ" عن تعيين البنك الاستثماري "روتشيلد" (Rothschild & Co) من قبل وزارة المالية السعودية؛ للمساعدة في الإشراف على إعادة هيكلة أكبر شركة بناء في المملكة "مجموعة بن لادن السعودية".
ونقلت "بلومبيرغ" عن مصادر مطلعة أن تعيين "روتشيلد" يعني أن عملية إعادة الهيكلة، التي بدأت قبل عامين عندما عيّنت "مجموعة بن لادن" شركة "هوليهان لوكي" (Houlihan Lokey Inc) ومقرها نيويورك (لوضع خطة لهيكلة المجموعة)، ستتطلب وقتاً إضافياً حتى تكتمل.
وفي وقت مبكر من العام الماضي، كان مقرضو "بن لادن" يفكرون في التعاقد مع شركة "روتشيلد"؛ لمساعدتهم على اجتياز عملية التحول، وفق ما أفادت "بلومبيرغ".
وتنافس البنك الاستثماري الذي يتخذ من باريس مقراً له في السابق للفوز بتفويض إعادة الهيكلة الأوسع الذي ذهب في النهاية إلى "هوليهان" في عام 2020.
ويدرس صندوق الاستثمارات العامة السعودي استثمار مئات الملايين من الدولارات في أربعة مقاولين محليين؛ لدعم صناعة البناء في المملكة.