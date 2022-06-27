بلومبيرغ: "ساما" يضخ 50 مليار ريال على شكل ودائع طويلة الأجل في البنوك

كشفت تقارير أن البنك المركزي "ساما"، ضخ نحو 50 مليار ريال على شكل ودائع طويلة الأجل لدى البنوك التجارية.
وبحسب ما ذكرته مصادر وكالة "بلومبرغ" تهدف هذه الخطوة إلى تعزيز سيولة القطاع المصرفي، في الوقت الذي سجل فيه سعر الفائدة بين البنوك السعودية أو "السايبور" SAIBOR ارتفاعات قوية منذ بدء رفع الفائدة الأميركية.
وقام "ساما "بتوفير هذه السيولة للبنوك بخصم عن سعر "السايبور" لمدة ثلاثة أشهر.
وجاء التمويل من البنك المركزي على ثلاث شرائح منفصلة حتى الآن، حيث كانت أول شريحتين بقيمة 15 مليار ريال لكل منهما، فيما تمّت الشريحة الثالثة قبل أيام قليلة.
ووفقاً لـ"بلومبرغ"، فقد انعكست هذه الخطوات بتراجع سعر فائدة "السايبور"، أمس الأحد، بـ17 نقطة أساس مقارنة بيوم الجمعة لتصل إلى 3.13%.