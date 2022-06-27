بلومبيرغ: "ساما" يضخ 50 مليار ريال على شكل ودائع طويلة الأجل في البنوك

وبحسب ما ذكرته مصادر وكالة "بلومبرغ" تهدف هذه الخطوة إلى تعزيز سيولة القطاع المصرفي، في الوقت الذي سجل فيه سعر الفائدة بين البنوك السعودية أو "السايبور" SAIBOR ارتفاعات قوية منذ بدء رفع الفائدة الأميركية.