بمبيعات تجاوزت 300 مليون ريال.. المحافظ العقارية تعلن نجاح مزادي "الراقي" و"أراضي الفخامة"

أقيم مساء يوم الثلاثاء 22 مارس 2022م بفندق "موڤنبيك الغدير" بمدينة الرياض، مزاد الراقي ومزاد أراضي الفخامة، اللذان نظمتهما شركة المحافظ العقارية، المتخصصة بالتسويق العقاري وإقامة المزادات العلنية؛ حيث أعلنت نجاح هذين الحدثين العقاريين بمجموع مبيعات تجاوزت 300 مليون ريال، وحضور مجموعة من شركات الاستثمار والتطوير العقاري ونخبة من كبار المستثمرين.
وحول هذه المزادات قال الرئيس التنفيذي، المالك والمؤسس لشركة المحافظ العقارية الأستاذ عبدالرحمن بن صالح السيف:
"نعتز في المحافظ العقارية بهذه الإنجازات، التي تكرس الصورة الحقيقية للمزادات العلنية، كونها من أفضل السبل التسويقية الشفافة، لتعظيم الربحية، واستيفاء الحقوق، وتحقيق القيمة العادلة لكل الأطراف من ذوي العلاقة، كما نعتز أيضًا بكل ما لمسناه من تقدير وشكر من قِبَل كل المستفيدين".
جدير بالذكر أن هذه المزادات هي امتداد لما أقامته المحافظ العقارية من مزادات علنية؛ حيث أقامت المحافظ العقارية -خلال الأشهر القليلة الماضية- أكثر من 8 مزادات استثنائية، حققت مبيعات تجاوزت 6 مليارات ريال، بمجموع مساحات تجاوزت 6 ملايين متر مربع، بالإضافة لمجموعة من المنتجات والأصول العقارية المتنوعة.