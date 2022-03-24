بمبيعات تجاوزت 300 مليون ريال.. المحافظ العقارية تعلن نجاح مزادي "الراقي" و"أراضي الفخامة"

وحول هذه المزادات قال الرئيس التنفيذي، المالك والمؤسس لشركة المحافظ العقارية الأستاذ عبدالرحمن بن صالح السيف:

"نعتز في المحافظ العقارية بهذه الإنجازات، التي تكرس الصورة الحقيقية للمزادات العلنية، كونها من أفضل السبل التسويقية الشفافة، لتعظيم الربحية، واستيفاء الحقوق، وتحقيق القيمة العادلة لكل الأطراف من ذوي العلاقة، كما نعتز أيضًا بكل ما لمسناه من تقدير وشكر من قِبَل كل المستفيدين".