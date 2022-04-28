بمختلف مناطق المملكة.. الترفيه تطلق "برنامج احتفالات العيد 2022"

وستنطلق الألعاب النارية احتفالًا بالعيد في مختلف المناطق في تمام التاسعة مساءً باستثناء مدينة جدة التي ستنطلق فيها تمام الساعة التاسعة والنصف، إلى جانب 14 عرضًا مسرحيًّا تضم نخبةً من ممثلي الوطن العربي، و14 حفلةً غنائيةً لأبرز نجوم الغناء الخليجي والعربي في مدن مختلفة من المملكة، في خطوة تسعى من خلالها الهيئة إلى زيادة مظاهر الفرح والسعادة التي ترتبط بالاحتفاء بهذه المناسبة.