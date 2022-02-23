بمسيرات برية وعروض.. "حرس الحدود" تشارك في احتفالات "يوم التأسيس"

نظّمت المديرية العامة لحرس الحدود، أمس الثلاثاء، مسيرات برية وعروضاً بحرية في مناطق: الرياض ومكة المكرّمة والمدينة المنوّرة وجازان وتبوك وعسير والمنطقة الشرقية، بمناسبة احتفالات المملكة بيوم التأسيس.

واشتملت المسيرات البرية والعروض البحرية على مشاركة آليات ومعدات وسيارات وقطع بحرية وزوارق متنوعة تحمل شعارات تعكس اعتزازاً بالجذور الراسخة للمملكة، الممتدة لأكثر من (3) قرون، وبارتباط مواطنيها الوثيق بقادتها منذ عهد تأسيس الدولة السعودية في عام 1727م حتى العهد الميمون لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين - حفظهما الله -.

وشهدت محافظة الدرعية، عاصمة الدولة السعودية الأولى وانطلاقة التأسيس، بمنطقة الرياض، استعراضاً لآليات متعددة الأحجام والمهام وأداءً مميزاً للفرقة الموسيقية بحرس الحدود، في حين تفاعل الحضور مع عروض القطع والزوارق والدبابات البحرية في الواجهات البحرية في مناطق: جازان ومكة المكرّمة والشرقية والمدينة المنوّرة وتبوك وعسير.