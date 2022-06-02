بمشاركة الجهات المختصة.. "أمانة عسير" تضبط مسلخاً عشوائياً للدواجن في أبها

تمكنت الفرق الرقابية في أمانة عسير من رصد وإغلاق حوش مخالف استخدمه مخالفون كمسلخ دواجن عشوائي بمدينة أبها.
وقال مدير عام الرخص والرقابة الشاملة، الدكتور محمد العاوي، إن مراقبي البلدية تمكنوا خلال جولاتهم المكثفة من رصد وإغلاق موقع عشوائيّ جرى استخدامه كمسلخ عشوائي لذبح الدواجن بطريقة تفتقر لأدنى المعايير والاشتراطات الصحية، وتم مصادرة منتجات المسلخ قبل بيعها وتسويقها، وجاءت تلك الجهود بالتعاون مع فرع وزارة الزراعة بالمنطقة وبمساندة أمنية.
وأكد "العاوي" على عدم التهاون مع جميع المخالفات، خاصة التي تمس سلامة الغذاء وصحة المستهلكين، وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية بحق المخالفين.
ودعا الجميع إلى المسارعة بالإبلاغ عن أي مخالفات أو شكاوى من خلال مركز خدمة البلاغات الموحد 940 لمعالجة المخالفات البلدية.