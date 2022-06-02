بمشاركة الجهات المختصة.. "أمانة عسير" تضبط مسلخاً عشوائياً للدواجن في أبها

وقال مدير عام الرخص والرقابة الشاملة، الدكتور محمد العاوي، إن مراقبي البلدية تمكنوا خلال جولاتهم المكثفة من رصد وإغلاق موقع عشوائيّ جرى استخدامه كمسلخ عشوائي لذبح الدواجن بطريقة تفتقر لأدنى المعايير والاشتراطات الصحية، وتم مصادرة منتجات المسلخ قبل بيعها وتسويقها، وجاءت تلك الجهود بالتعاون مع فرع وزارة الزراعة بالمنطقة وبمساندة أمنية.