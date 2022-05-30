بمشاركة دولية واسعة.. انطلاق فعاليات مؤتمر "الابتكار يقود تحلية المياه" في جدة

وناقش المشاركون في جلسات اليوم الأول، أثر الابتكار في المعالجة الأولية لتحلية مياه البحر، وسبل تمكين البحث والابتكار من تطوير تقنيات التحلية، حيث قدمت الأمين العام للجمعية الأوروبية لتحلية المياه الدكتورة ميريام بلابان عرضاً تقديمياً بعنوان (معالم الابتكار في تحلية المياه)، تلاهُ عرض لمساعد الرئيس التنفيذي لمجلس المرافق العامة في سنغافورة السيد برنارد كوة، تناول التجربة السنغافورية في صناعة التحلية تحت عنوان (رحلة سنغافورة في تحلية المياه).