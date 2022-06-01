بمشاركة 70 متحدثاً.. "المواصفات السعودية" تنظّم المؤتمر الوطني الثامن للجودة

ويشهد المؤتمر مشاركة أكثر من 70 متحدثاً يناقشون خلال 16 جلسة 5 محاور رئيسة، منها تحقيق الجودة في رؤية المملكة 2030، ونشر مفاهيم ومنهجيات وأدوات الجودة، مثل تطبيقات الجودة في إدارة التغيير والتحول، كما يستعرض المؤتمر أفضل الممارسات المحلية والدولية في الجودة والتميز المؤسسي، وكذلك الجودة في ريادة الأعمال والقطاع الثالث، فضلاً عن مناقشة التحديات في رحلة الجودة والتميز المؤسسي والتوجهات المستقبلية في الجودة.