بناء على الأمر الملكي.. تشكيل مجلس إدارة "هيئة تطوير الأحساء"

وتتميز الأحساء بموقع استراتيجي لوجستي مهم، وبأنها أكبر واحة زراعية على مستوى السعودية والعالم، وتضم ثروة زراعية كبيرة، إضافة إلى قرابة 3 ملايين نخلة تنتج نحو 120 ألف طن من التمور سنويًّا، فضلاً عن موروثها التاريخي والثقافي، مثل ميناء العقير الذي يُعد من المواقع التاريخية ‏المهمة في السعودية وأول ميناء بحري فيها.