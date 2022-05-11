بناء على الأمر الملكي.. تشكيل مجلس إدارة "هيئة تطوير الأحساء"

بناء على الأمر الملكي الكريم القاضي بإنشاء هيئة لتطوير محافظة الأحساء، المبني على ما رفعه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، فقد صدر أمرٌ سامٍ كريم بتشكيل مجلس إدارة للهيئة برئاسة الأمير أحمد بن فهد بن سلمان، نائب أمير المنطقة الشرقية، وعضوية كل من:
ـ الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء.
ـ الأميرة هيفاء بنت محمد بن سعود بن خالد نائب وزير السياحة للاستراتيجية والاستثمار.
ـ المهندس إبراهيم بن محمد السلطان المستشار في الديوان الملكي.
ـ الأستاذ حامد بن محمد فايز نائب وزير الثقافة.
ـ المهندس منصور بن هلال المشيطي نائب وزير البيئة والمياه والزراعة.
ـ ممثل من وزارة الطاقة.
وسوف تعمل هيئة تطوير محافظة الأحساء على تعزيز الاستفادة من الإمكانات الكبيرة التي تتميز بها المحافظة، وتنمية المكونات الطبيعية والسياحية والتراثية والثقافية التي تزخر بها، والمساهمة في إيجاد بيئة تنموية متوازنة ومستدامة، تدعم اقتصاد المحافظة، وتعزز التطوير والتحديث والتنوع.
وتتميز الأحساء بموقع استراتيجي لوجستي مهم، وبأنها أكبر واحة زراعية على مستوى السعودية والعالم، وتضم ثروة زراعية كبيرة، إضافة إلى قرابة 3 ملايين نخلة تنتج نحو 120 ألف طن من التمور سنويًّا، فضلاً عن موروثها التاريخي والثقافي، مثل ميناء العقير الذي يُعد من المواقع التاريخية المهمة في السعودية وأول ميناء بحري فيها.
وتضم واحة الأحساء مجموعة المواقع الأثرية، تتمثل في الحصون التاريخية المتبقية، والجوامع والينابيع والقنوات المائية، التي تم تسجيلها في منظمة اليونسكو بوصفها أحد مواقع التراث العالمي.