بنك التصدير والاستيراد السعودي يعتمد طلبات ائتمانية بـ5.5 مليار ريال

ويعمل بنك التصدير والاستيراد السعودي، الذي يرأس مجلس إدارته وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، منذ تأسيسه على تقديم خدمات تمويل الصادرات والضمانات، وتأمين ائتمان الصادرات، وغيرها من أشكال التسهيلات الائتمانية للمستفيدين بمزايا تنافسية، وتقديم المشورة المالية أو الاقتصادية أو الفنية للمستفيدين، وتوفير أفضل الحلول والخدمات التي تسهم في تعزيز الصادرات السعودية من خلال عقد الشراكات مع الجهات المحلية والدولية في القطاعَيْن العام والخاص، والتعاون والعمل مع البنوك التجارية والمؤسسات المالية المحلية والدولية من أجل تقديم خدمات مالية متكاملة لتمويل الصادرات، وغيرها.