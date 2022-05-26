بنك التنمية الاجتماعية بتبوك يقدم حلولًا تمويلية في ملتقى "شركاء نيوم للتوظيف 2022م"

يقدم فرع بنك التنمية الاجتماعية بمنطقة تبوك، عددًا من الحلول التمويلية لرواد الأعمال من خلال برامج متعددة، في ملتقى "شركاء نيوم للتوظيف 2022م"، المقام في جامعة تبوك.
وقال مدير الفرع حامد العنزي: البنك يقدم حلولًا تمويلية متنوعة لرواد الأعمال في الملتقى تصل إلى 150 ألف ريال للسيارات، فيما يبدأ تمويل رواد الأعمال من 50 ألف ريال ويصل مبلغ التمويل إلى 4 ملايين ريال، ومنتج نقاط البيع الذي يصل التمويل فيه إلى مليوني ريال، ومنتج أفق للمنشآت القائمة يصل حتى عشرة ملايين ريال.
وأضاف: البنك يعرض خدماته التمويلية الخاصة بالجوانب الاجتماعية كقرض الزواج والأسرة والترميم وآهل وكنف، وتمويل الأسر المنتجة.