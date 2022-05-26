بنك التنمية الاجتماعية بتبوك يقدم حلولًا تمويلية في ملتقى "شركاء نيوم للتوظيف 2022م"

وقال مدير الفرع حامد العنزي: البنك يقدم حلولًا تمويلية متنوعة لرواد الأعمال في الملتقى تصل إلى 150 ألف ريال للسيارات، فيما يبدأ تمويل رواد الأعمال من 50 ألف ريال ويصل مبلغ التمويل إلى 4 ملايين ريال، ومنتج نقاط البيع الذي يصل التمويل فيه إلى مليوني ريال، ومنتج أفق للمنشآت القائمة يصل حتى عشرة ملايين ريال.