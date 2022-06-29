بنك التنمية الاجتماعية يطلق مسارًا تمويليًّا جديدًا

وأكد الرئيس التنفيذي إبراهيم بن حمد الراشد أن أهداف هذه الاتفاقية ستنعكس على القطاع غير الربحي بشكل مباشر عبر تمكين العاملين فيه من الفرص والموارد التنموية كافة؛ مما يعزز فرص الاستثمار بالكوادر البشرية من خلال إيجاد بيئة عمل آمنة تلبي جميع احتياجاتهم، كما سيسد فجوة ندرة القنوات التمويلية المتاحة لمنسوبي القطاع غير الربحي.