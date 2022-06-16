"بوابة الدرعية" تدشن أعمال البناء لشبكة مواقف لأكثر من 10 آلاف مركبة

واعتبر الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير بوابة الدرعية جيري إنزيريلو توقيع عقد تدشين مواقف السيارات خطوة مهمة على مسار الإنجاز، حيث يتم العمل مع أفضل المصممين والمطورين في العالم، معرباً عن ثقته التامة في قدرة فريق العمل سواء من موظفي الهيئة، وكذلك الشركاء على إتمام تنفيذ مشروع المواقف بنجاح، حيث يأتي كجزء من المشروع الضخم المتكامل لتطوير بوابة الدرعية، بما تحمله من رمزية في تاريخ المملكة. وتتميز المواقف العملاقة بتقنيات متقدمة لخدمة الوسط التجاري والثقافي والتراثي للساحة التي تشكل جزءاً أساسياً من المشروع العملاق لتطوير الدرعية.