بواكير "المانجو" تسجل حضورها بأسواق جازان وسعر الكرتون من 50- 200 ريال

بدأت أسواق منطقة جازان، استقبال بواكير المانجو الذي تشتهر بزراعته المنطقة، حيث بدأ المزارعون بعرض إنتاجهم للبيع.
وتمتاز أشجار المانجو بإنتاجها الغزير أكثر من غيرها من المنتجات الزراعية الأخرى التي يتم زراعتها بالمنطقة، فيما تراوحت أسعار المانجو ما بين 50 -200 ريال للكرتون الذي يزن بين 30 و45 كيلو جرامًا بحسب نوع المانجو.
وتوقع مزارعو المانجو بالمنطقة زيادة في كميات ثمار المانجو الناضجة خلال الأسابيع القادمة مع ارتفاع درجة الحرارة، التي بدأت في الارتفاع التدريجي ما سيسهم في عرض أصناف متعددة من المانجو ومنها: "التومي، والجل، والجلين، والزبدة، وأبو صنَارة، والكنت، والكيت، والبلمر، والسنسيشن، والباكستاني، والهندي الخاص، والفاو الزل، والفندايكي، والسوداني".
ووفقًا لفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بجازان، فإن عدد مزارع المانجو في المنطقة بلغت أكثر من 19100 مزرعة، فاق عدد أشجارها 750 ألف شجرة، تنتج ما يقارب 30 ألف طن من ثمار المانجو سنويًا.
يذكر، أن زراعة المانجو دخلت إلى منطقة جازان من قبل مركز الأبحاث الزراعية ما بين عامي 1982 – 1984م من أمريكا، ومصر، وأستراليا لدراسة مدى ملاءمة الأصناف المدخلة للظروف البيئية بالمنطقة، وخلال سنوات البحث أثبتت جميع الأصناف المزروعة ملاءمتها لتربة وأجواء المنطقة.