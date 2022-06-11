"بودل" للفنادق والمنتجعات تُوَسع انتشارها بافتتاح 24 فندقًا جديدًا وأكثر من 4.600 غرفة داخل وخارج المملكة

أعلنت شركة بودل للفنادق والمنتجعات، عن توقيع عدد من العقود خلال العام الجاري 2022 لافتتاح عدد من الفنادق الجديدة لها داخل وخارج المملكة العربية السعودية؛ حرصًا منها على تحقيق الصدارة في الصناعة الفندقية، وسعيًا في انتشار فنادقها بإضافة أكثر من 4.600 غرفة فندقية إلى السوق، تضم فنادق ومنتجعات ضمن علاماتها التجارية المتعددة " نارسس" فئة الخمس نجوم، و"بريرا" فئة الأربع نجوم، و"عابر" فئة الثلاث نجوم، بالإضافة إلى "بودل للشقق الفندقية" في مدينة الرياض والمدينة المنورة والخبر والدمام والأحساء والجبيل وأبها وخميس مشيط والقصيم وحفر الباطن وجيزان ودولة الكويت.
وقال ناصر بن صالح الخليوي، عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة "بودل للفنادق والمنتجعات": بودل أصبحت من الشركات الفندقية المحلية الأسرع نموًّا في المملكة.
وأعرَبَ عن رغبة الشركة في افتتاح 24 فندقًا جديدًا بتصاميم عصرية حديثة داخل وخارج المملكة العربية السعودية تحت مظلة سلسلة فنادق ومنتجعات بودل؛ وفقًا للمعايير الفندقية العالمية والممزوجة بروح الضيافة العربية السعودية لخلق مفهوم جديد في عالم الصناعة الفندقية؛ حرصًا من الشركة على تقديم خدمات فريدة للضيوف، ونيْل رضاهم التام، ونشر الطابع الفندقي السعودي خارج المملكة.
وأضاف: في الوقت نفسه نتطلع إلى افتتاح المزيد من الفنادق والشقق الفندقية والمنتجعات في أسواق جديدة داخل المملكة وخارجها، ليبلغ عدد الغرف الفندقية 26.000 غرفة فندقية في مطلع عام 2030.
وأردف "الخليوي": يأتي ذلك التزامًا من الشركة في دعم نمو قطاع السياحة والضيافة وخدمة المجتمع في مملكتنا الحبيبة عبر إطلاق برامج التدريب والتوظيف على رأس العمل؛ بهدف المساهمة في دعم النشاط السياحي؛ لتصبح المملكة العربية السعودية دولة استثنائية جاذبة، ووجهة أساسية للسياحة العالمية؛ تماشيًا مع رؤية المملكة 2030 نحو بناء اقتصاد مزدهر اتباعًا لنهج صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.