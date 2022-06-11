"بودل" للفنادق والمنتجعات تُوَسع انتشارها بافتتاح 24 فندقًا جديدًا وأكثر من 4.600 غرفة داخل وخارج المملكة

أعلنت شركة بودل للفنادق والمنتجعات، عن توقيع عدد من العقود خلال العام الجاري 2022 لافتتاح عدد من الفنادق الجديدة لها داخل وخارج المملكة العربية السعودية؛ حرصًا منها على تحقيق الصدارة في الصناعة الفندقية، وسعيًا في انتشار فنادقها بإضافة أكثر من 4.600 غرفة فندقية إلى السوق، تضم فنادق ومنتجعات ضمن علاماتها التجارية المتعددة " نارسس" فئة الخمس نجوم، و"بريرا" فئة الأربع نجوم، و"عابر" فئة الثلاث نجوم، بالإضافة إلى "بودل للشقق الفندقية" في مدينة الرياض والمدينة المنورة والخبر والدمام والأحساء والجبيل وأبها وخميس مشيط والقصيم وحفر الباطن وجيزان ودولة الكويت.