"بوليفارد رياض سيتي" و"ونتروندرلاند" تشهدان أكبر حفلة تنكرية بالسعودية

ينظم موسم الرياض في نسخته الثانية، أكبر حفلة تنكرية في المملكة العربية السعودية ضمن إجازة الربيع، حيث تنطلق في منطقتي "بوليفارد رياض سيتي" و"ونتروندرلاند" يومي 17 و18 مارس الجاري، وسط تخصيص العديد من الجوائز اليومية لأفضل المشاركين.