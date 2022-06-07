"بيئة الطائف" و"الصحة" تقيمان ورشة عمل عن "مرض السعار"

نفّذ قسم الثروة الحيوانية بمكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الطائف اليوم، ورشة عمل عن مرض السعار (Rabies) بالتعاون مع مديرية الشؤون الصحية بمحافظة الطائف.
وتناولت الورشة كيفية الوقاية من مرض السعار، والخطط المثلى للتصدي له، ومكافحة عدوى انتقال المرض من الحيوان إلى الإنسان، والطرق السليمة للتعامل معه؛ بما يعزز الصحة العامة بمدينة الطائف.
وأوضح مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الطائف المهندس هاني بن عبدالرحمن القاضي، أن هذه المحاضرة تأتي انطلاقًا من حرص الوزارة على زيادة وعي وتثقيف مربي الماشية بشكل خاص والمجتمع بشكل عام عن الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان، والحد من انتشارها، وطرق الوقاية منها، وكيفية التعامل مع الحيوانات المصابة.
ويعتبر داء الكلب من الأمراض الفيروسية، وينتقل عن طريق الحيوانات الثديية، مثل القرود، والثعالب، والقطط؛ ولكن تعتبر الكلاب الأكثر شيوعًا، وهو مرض قاتل للمصاب بمجرد ظهور العلامات والأعراض، وينتقل من الحيوان للحيوان ومن الحيوان للإنسان؛ ولكنه لا ينتقل من الإنسان للإنسان.
وينتقل داء الكلب عن طريق العض وإحداث جرح، أو عن طريق جرح سابق مفتوح في جلد المصاب؛ حيث يهاجم الفيروس الجهازَ العصبي المركزي، ومن ثم ينتقل إلى جميع أجزاء الجسم. وكان لوزارتي البيئة والمياه والزراعة، والصحة، جهود حثيثة للوقاية منه ورفع مستوى الوعي بين أفراد المجتمع.