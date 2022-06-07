"بيئة الطائف" و"الصحة" تقيمان ورشة عمل عن "مرض السعار"

وأوضح مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الطائف المهندس هاني بن عبدالرحمن القاضي، أن هذه المحاضرة تأتي انطلاقًا من حرص الوزارة على زيادة وعي وتثقيف مربي الماشية بشكل خاص والمجتمع بشكل عام عن الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان، والحد من انتشارها، وطرق الوقاية منها، وكيفية التعامل مع الحيوانات المصابة.