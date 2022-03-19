بيئة قتال حقيقية.. القوات الجوية تختتم مشاركتها في مناورات "العلم الأحمر" بـ"نيفادا"

من جانبه قال قائد مجموعة القوات الجوية الملكية السعودية المشاركة بالتمرين، المقدم الطيار الركن طلال بن عبدالعزيز بن بندر: "الحمد لله! نختتم تمرين العلم الأحمر في نسخته الثانية لهذا العام؛ حيث أثبتت قواتنا الجوية كالمعتاد جدارتها واحترافيتها في فنون القتال، وهذا غير مستغرب من رجال قواتنا الجوية البواسل الذين دائمًا يتفوقون في الميادين القتالية قبل التمارين العسكرية كتكتيكات الحروب الحديثة والتطورات في علم القتال الجوي المستمرة تتطلب المشاركة في مثل هذا النوع من التمارين".