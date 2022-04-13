"بيئة مكة" تكشف لـ"سبق" ملابسات مقطع تكدّس سيارات الخضار بسوق جدة

وأشار "الغامدي" إلى أن هناك تقيدًا بالأوقات المحددة للحراج وتعاونًا من جميع الجهات؛ وذلك لتسهيل أداء المختصين ودخول فرق النظافة لأداء مهامهم، كما أنه وطبقًا للخطة المرورية والتعليمات المتعارف عليها نظامًا بالتزام السائقين بعدم التحرك خلال فترات محددة بالدخول والخروج من مدينة جدة؛ بهدف توفير انسيابية سير الحركة المرورية، والهادفة إلى تنظيم سير المركبات الثقيلة خلال الشهر الفضيل، لافتًا إلى أن النظام يشدد على منع الشاحنات والبرادات من استخدام مواقف المتسوقين للتنزيل.