"بيئة مكة" تكشف لـ"سبق" ملابسات مقطع تكدّس سيارات الخضار بسوق جدة

كشف فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة ملابسات المقطع المتداول عن سوق الخضار والفاكهة المركزي بجدة؛ حيث ظهر شخص في مقطع متداول يشير إلى أن السيارات تأتي محملة بالخضار من المزارع، ثم تتكدس بسوق الخضار، مما يعرضها لحرارة الشمس ومن ثم التلف.
وأوضح مدير عام فرع الوزارة بالمنطقة المهندس سعيد بن جار الله الغامدي أن مواعيد الحراج في سوق الخضار والفاكهة المركزي بجدة منتظمة ومجدولة وموثقة ومتعاقد عليها مع رئيس طائفة مهنة دلالي أسواق الخضار والفواكه ومع المزارعين.
وبيّن الغامدي لـ"سبق" أن هناك حراجاً للطماطم والخيار والبامية والملفوف والجزر، يبدأ تنزيل الأصناف فيه الساعة 11 مساًء، ويبدأ الحراج بعد صلاة الفجر مباشرة.
وإن هناك حراجًا لأصناف أخرى يبدأ بعد صلاة الفجر أيضًا، ويبدأ التنزيل فيه من الساعة 3 فجرًا، وحراج آخر يبدأ التنزيل فيه الساعة 8 صباحًا، والحراج يكون الساعة 9 صباحًا، وهناك حراج يبدأ الساعة 11 صباحًا، ويبدأ التنزيل فيه من الساعة 10 صباحًا.
وأكد "الغامدي" التزام الدلالين والتجار والمستوردين بالإجراءات والأنظمة المنصوص عليها في عقود المباسط والتزامهم بممارسة الأنشطة المخصصة لهم حسب التعليمات المتعارف عليها.
وأشار "الغامدي" إلى أن هناك تقيدًا بالأوقات المحددة للحراج وتعاونًا من جميع الجهات؛ وذلك لتسهيل أداء المختصين ودخول فرق النظافة لأداء مهامهم، كما أنه وطبقًا للخطة المرورية والتعليمات المتعارف عليها نظامًا بالتزام السائقين بعدم التحرك خلال فترات محددة بالدخول والخروج من مدينة جدة؛ بهدف توفير انسيابية سير الحركة المرورية، والهادفة إلى تنظيم سير المركبات الثقيلة خلال الشهر الفضيل، لافتًا إلى أن النظام يشدد على منع الشاحنات والبرادات من استخدام مواقف المتسوقين للتنزيل.