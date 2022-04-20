بينها الإنجليزية والأوردية والفرنسية.. "شؤون الحرمين" تطلق المنصة التفاعلية بعدة لغات

وأوضحت مديرة الإدارة العامة للغات والترجمة النسائية دلال بنت عبدالعزيز فلاتة، أن المنصة التفاعلية تستهدف القاصدات غير الناطقات باللغة العربية، وتحتوي على القرآن الكريم، والإمساكية، وصفة العمرة، بالإضافة إلى المكتبة الرقمية، وروابط مهمة لنشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي باللغة الإنجليزية والأوردية والفرنسية.