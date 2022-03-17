بينها الرياض.. 6 مناطق في واجهة تحديث جديد لـ"الأرصاد" حول "حالة الغبار"

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تحديثًا جديدًا حول حالة الأتربة والغبار التي تؤثر حاليًا في عدة مناطق؛ حيث تَوقع المركز استمرار تأثر: (الشرقية، والرياض، ونجران، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة) بالأتربة المثارة والعوالق الترابية التي تحد من الرؤية الأفقية؛ وذلك بسبب نشاط الرياح التي تجاوزت ٥٠كلم/س على أجزاء من تلك المناطق.
وفي تقريره اليومي، كان المركز قد تَوقع صباح اليوم، أن تبدأ درجات الحرارة بالانخفاض على المنطقة الجنوبية والمرتفعات الجنوبية الغربية، ويستمر الانخفاض على أجزاء من مناطق شرق ووسط المملكة، يصاحب ذلك نشاط في الرياح السطحية قد تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية؛ حيث تصل سرعة الرياح إلى 50كم/ساعة.
وتابع: يستمر نشاط الرياح السطحية وتدني مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة؛ في حين تتهيأ فرصة لتكوّن السحب الرعدية على مرتفعات جازان وعسير.