بينها الرياض.. 6 مناطق في واجهة تحديث جديد لـ"الأرصاد" حول "حالة الغبار"

وفي تقريره اليومي، كان المركز قد تَوقع صباح اليوم، أن تبدأ درجات الحرارة بالانخفاض على المنطقة الجنوبية والمرتفعات الجنوبية الغربية، ويستمر الانخفاض على أجزاء من مناطق شرق ووسط المملكة، يصاحب ذلك نشاط في الرياح السطحية قد تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية؛ حيث تصل سرعة الرياح إلى 50كم/ساعة.